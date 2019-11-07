المنتدى الإقليمي الأولمبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت اللجنة الأولمبية الوطنية بالمنتدى الإقليمي لدول غرب ووسط وجنوب آسيا الذي ينظمه المجلس، بالتعاون مع لجنة التضامن الأولمبي في اللجنة الأولمبية الدولية، وتستضيفه بانكوك عاصمة تايلاند على مدار يومين.

ومثل اللجنة بأعمال المنتدى، أحمد الطيب، مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية، وغالية المازمي من قسم العلاقات الدولية باللجنة.

واستعرض المنتدى الاستعدادات النهائية للجان الأولمبية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2020 في طوكيو والتي تقام خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 9 أغسطس، وتشهد منافسات في 33 رياضة و339 حدثاً، ومن المتوقع أن يشارك فيها أكثر من 11 ألف مشارك من 206 دولة.