شكرا لقرائتكم خبر عن داسيلفا: التفاؤل شعار كلباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر
وصف الأوروجوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء مواجهة النصر الليلة بالتحدي الصعب الذي يتطلب مضاعفة الجهد والتركيز والتعامل بقوة وحذر مع المنافس الذي يمر بأفضل حالاته في الفترة الأخيرة.
وأكد أن الثقة كبيرة في لاعبي الأصفر الكلباوي في تقديم مباراة قوية عامرة بالكفاح والندية وأثبات أن إمكاناتهم الفنية لا تقل عن أي منافس، وأن الفريق مؤهل للاستمرار في مسيرة التفوق وحصد النقاط.
ولفت إلى أنه لمس خلال التدريبات عزيمة وإصراراً من اللاعبين ويتوقع أن يقدم الفريق أداء أفضل في ظل الاستعداد الجيد وارتفاع مستوى الفاعلية الهجومية والروح المعنوية العالية.
من جهته، أكد اللاعب حمدان ناصر أن مباراة النصر اليوم تمثل تحدياً جديداً للفريق الأصفر، لتأكيد القدرة على المنافسة والاستمرار في سكة الانتصارات، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين على أهبة الاستعداد تدفعهم الحماسة والرغبة في الفوز والعودة من ملعب «الفيروز الأزرق» وفي قبضتهم النقاط الثلاث.
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