بطولة أبوظبي الدولية لكرة اليد تنطلق غداً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير



تنطلق مساء غد الجمعة على ملعب صالة نادي الجزيرة، بطولة أبوظبي الدولية لكرة اليد، والتي تقام منافساتها خلال الفترة ما بين 8 و16 نوفمبر الحالي، بمشاركة 8 فرق من داخل وخارج الدولة، وستلعب المنافسات فيها بنظام المجموعتين.

وتقام البطولة الدولية تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي، الذي أعلن تنظيم بطولة أندية العاصمة للألعاب الجماعية، والتي تشمل رياضات كرة الطائرة والسلة واليد، وستقام كل بطولة على حدة في واحدة من الأندية الخمسة، على يكون تنظيمها بشكل دوري بحيث ينظم كل نادٍ بطولة مختلفة، وتنتقل إلى نادٍ آخر في الموسم المقبل لتكافؤ الفرص، وذلك في إطار خططه التطويرية ومساعيه المتواصلة للارتقاء بمستوى الفرق الرياضية.

وتضم المجموعة الأولى لدولية أبوظبي لكرة اليد أندية سكا مينسك البيلاروسي، والجزيرة والوحدة والظفرة، فيما ستتنافس في المجموعة الثانية أندية مسقط العماني والجزيرة ومليحة والعين.

واعتبر راشد عتيق الهاملي رئيس اللجنة العليا المنظمة أن البطولة تمثل بداية مميزة لكرة اليد وللألعاب الأخرى التي تنظم تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي، والتي ستصب في مصلحة الرياضة في عاصمة الفخر، ولكرة اليد عموماً في دولة الإمارات.وأكد عبدالله عمر عبدالله مخير، نائب رئيس اللجنة العليا، مدير البطولة، الجاهزية لانطلاقة البطولة التي تشارك في منافساتها 8 أندية من داخل الدولة وخارجها، وستلعب الأندية المتأهلة للمرحلة الثانية بنظام (المقص) قبل مباراة تحديد المركز الثالث ومواجهة طرفي النهائي.

وأعرب صلاح مبارك ضحي مبارك كابتن فريق يد الجزيرة، عن شكره لمجلس أبوظبي الرياضي لإتاحة الفرصة لهم للاحتكاك بما يفيد اللاعبين.