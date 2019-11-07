شكرا لقرائتكم خبر عن كايزر: سنواجه فريقاً لم يقهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الهولندي كايزر مدرب الجزيرة أن فريقه سيكون أمام تحد كبير جداً في مواجهة الفريق الذي لم يتعرض للهزيمة حتى الآن.
وقال كايزر:مازلت أتذكر مواجهتنا مع الشارقة في الموسم الماضي (في الذهاب وانتهت بالتعادل 1-1) فلقد كانت أجمل مبارياتنا،واثق بأن لقاء الفريقين سيكون ممتعاً للغاية لأن اللاعبين يحبون مثل هذه المباريات.وامتدح مدرب الجزيرة البرازيلي إيغور كورونادو هداف الشارقة واصفاً إياه باللاعب الذي لديه القدرة على صناعة الفارق في أي وقت من المباراة، وقال كايزر: «إذا كان الشارقة يملك لاعباً مثل كورونادو فالجزيرة لديه عموري وخلفان مبارك وهما صانعا لعب على اعلى مستوى».
بدوره، اكد المدافع خليفة الحمادي جاهزية «فخر أبوظبي» للمباراة التي وصفها بالقوية والصعبة أمام حامل اللقب.
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