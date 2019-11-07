شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق التسجيل لسباق دبي لقوارب التجديف اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يغلق اليوم باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً الجولة الثانية والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم غد الجمعة ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2019-2020 وبالتزامن مع تحدي دبي للياقة البدنية.
ويقام السباق المرتقب في وجهته الجديدة في مجرى قناة دبي المائية بمنطقة الجداف مقابل محمية خور دبي للحياة الطبيعية حيث يمتد مسار السباق لما يصل إلى 2.7 كلم حتى مدخل خور دبي بالقرب من مقر بلدية دبي وبجوار المدرسة السويسرية الدولية.
ومن المتوقع أن يشهد السباق الكبير مشاركة ما يزيد على 40 قارباً ستتنافس على المراكز الأولى في شوطي السباق وذلك بداية من الساعة الثانية والنصف ظهراً وسيتم تتويج أبطال الشوطين في الختام ومن ثم إعلان أسماء القوارب المتأهلة إلى خوض أغلى السباقات كأس آل مكتوم 2019 والمقرر أن ينطلق يوم 22 نوفمبر الجاري.
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