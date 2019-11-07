كرونوسلاف: أجواء النصر تبشر بالخير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

أكد الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش مدرب النصر، أن «العميد» يدخل لقاء اتحاد كلباء بطموح كبير للتقدم إلى الأمام والحصول على مركز متقدم في جدول الترتيب. وأكمل يورشيتش: نحترم كلباء كثيراً، وهو من الفرق القوية ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين، خاصة اللاعبين الأجانب الذين يمتلكون القدرة على صناعة الفارق في أي مباراة.

وأكد: الأجواء في النصر أصبحت إيجابية بعد الفوز في المباريات الثلاث الأخيرة، وسنخوض المباريات المقبلة، لضمان الاستمرار في تحقيق الانتصارات، لأن الفوز دائماً ما يصنع أجواء إيجابية داخل الفريق، وهذا ما يساعدنا على تحقيق أهدافنا المنشودة.

من جانبه، قال خالد جلال لاعب النصر: الفوز في المباريات الثلاث الأخيرة أمر مهم بالنسبة لنا، وكما يقولون في عالم كرة القدم، إن الفوز يجلب الفوز، لذلك يجب علينا أن نجتهد أكثر، وأن نبذل كل ما في وسعنا من أجل الفوز في كل مباراة نلعبها.