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الإسماعيلى يستأنف تدريباته استعداداً للودية الثالثة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف اليوم الخميس فريق الاسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج يسيتش تدريباته على الملعب الفرعى لاستاد الاسماعيلية استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى فى الودية الثالثة استعداداً للجزيرة الاماراتى .

وخاض أمس الأربعاء فريق الإسماعيلى ثانى مبارياته الودية بمواجهة نادى أف سي مصر على استاد الإسماعيلية، وكان الدراويش قد خسر من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف فى أولى ودياته خلال فترة توقف الدوري.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضًا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.

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ومن المقرر أن يلاقى الاسماعيلى نظيره المصرى البورسعيدى الثلاثاء المقبل ودياً ثم يختتم ودياته بمواجهة مصر المقاصة الثلاثاء 19 نوفمبر الجارى.

وحقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر بمباراة العودة.

 

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