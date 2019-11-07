شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يطلب وديات جديدة للزمالك قبل لقاء إنبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك من إدارة النادي توفير مباراتين وديتين استعدادا لمواجهتي انبي في الدوري ومازيمبي الكونغولي في دوري ابطال افريقيا، وذلك بعد خوض الفريق مباراتين وديتين امام كل من جولدي ومنتخب جنوب افريقيا الاوليمبي.

وكان فريق الزمالك قد فاز على منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بالقلعة البيضاء.