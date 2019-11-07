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شكرا لقرائتكم خبر عن كاسونجو يظهر فى مطعم أسماك تمهيدا لجلسة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
وكان كاسونجو قد فسخ عقد إعارته مع الوداد المغربي بعد رحيله عن النادي الأبيض علي سبيل الإعارة للفريق ضمن صفقة انتقال محمد أوناجم للزمالك قبل أن يقطع إعارته لعدم حصوله علي مستحقاته المالية بجانب عدم قيده فب قائمة الفريق المغربي.
وسيبحث كاسونجو مع الزمالك، شكواه ضد النادي المغربي وعودته للفريق الأبيض بداية من شهر يناير من عدمه.
كاسونجو
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