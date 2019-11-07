سوبر كورة يكشف موقف أحمد فتحى من التجديد للأهلى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد أحمد فتحى نجم النادى الأهلى ومنتخبنا الوطنى، على رأس المطلوب تجديد عقودهم من قبل الجهاز الفنى والإدارة الحمراء. وينتهى عقد أحمد فتحى مع الأهلى بنهاية الموسم الجارى، وبالتالى يحق له التوقيع لأى نادى خلال الميركاتو الشتوى المقبل. وفاتح سيد عبد الحفيظ، الجوكر أحمد فتحى لمعرفة رأيه بالتجديد للأهلى والاستمرار داخل القلعة الحمراء. Advertisements لمعرفة موقف أحمد فتحى من التجديد للأهلى اضغط هنا

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