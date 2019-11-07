شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يرفض ضم بديل لــ"كوكا".. ويوضح السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الجهاز الفنى لمنتخب مصر، ضم مهاجم جديد لمعسكر الفراعنة بعد استبعاد أحمد حسن كوكا مهاجم براجا البرتغالى، بعد إجرائه عملية جراحية فى الركبة وتأكد غيابه 4 أسابيع.

وأوضح مسئولو المنتخب أن الهدف من ضم 32 لاعبا للمعسكر قبل إعتذار لاعبى بيراميدز السبعة، كان تحسبا لأى ظروف أثناء المعسكر منعا لإرباك الحسابات، وبالتالى فالمعسكر الحالى يضم أكثر من بديل لكوكا فى الهجوم، وهو ما يجعل الجهاز الفنى لا يفكر فى ضم بديل للاعب.

ويشهد معسكر منتخب مصر الحالي تواجد 21 لاعباً فقط من أصل 32 لاعباً بعد قبول إعتذار نادي بيراميدز بعدم إرسال لاعبيه إلا فى الأجندة الدولية التى تنطلق يوم 11 نوفمبر ، وهو ما رفضه الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري ليقرر معه إستبعاد سباعي بيراميدز من المعسكر بالكامل واكتفى الجهاز الفنى بقائمة اللاعبين المتواجدة حاليا بالمعسكر وهم محمد الشناوى (الأهلى) محمد عوّاد (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحى (الأهلى)،) محمد هانى (الأهلى) عبد الله جمعة (الزمالك)، محمود وحيد (الأهلى)) محمود علاء (الزمالك)، رامى ربيعة (الأهلى) باهر المحمدى (الإسماعيلى) طارق حامد (الزمالك)، عمرو السولية (الأهلى) حمدى فتحى (الأهلى)محمد مجد أفشة (الأهلى)، حسين الشحات (الأهلى) أحمد السيد زيزو (الزمالك)، حسام حسن (سموحة) مروان حمدى (وادى دجله) احمد جمعة (المصرى)، أيمن أشرف " الأهلي" و كريم طارق " الطلائع" على أن ينتظم المحترفين أحمد حجازى (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى) محمد الننى (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزى) محمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالى) فى المعسكر يوم 11 نوفمبر الجاري.