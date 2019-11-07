مرتضى منصور: سنقيد أوناجم في قائمتنا الأفريقية 15 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرر فتح باب القيد الأفريقي من 15 نوفمبر الحالي وحتى 31 يناير المقبل.

وأشار منصور، في تصريحات أوردها عنه الموقع الرسمي لناديه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، إلى أن الزمالك احتفظ بحقه في قيد المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق بالقائمة الإفريقية وأن الزمالك سيحصل على بطاقة أوناجم يوم ١٥ نوفمبر.

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ويستعد الزمالك لخوض دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا الذي سينطلق في نهاية نوفمبر الحالي أمام مازيمبي الكونغو.

وكان نادي الزمالك قد أعلن أن سبب تأخير عملية قيد اللاعب المغربي القادم من الوداد البيضاوي وجود خلل لدى نظام إدخال بيانات اللاعبين لدى الاتحاد الأفريقي.

وذكر عبر بيان رسمي صادر عنه في وقت سابق:"الخطأ الفني كان متعلق بالاتحاد الأفريقي في حين أن الزمالك قام بإرسال كافة البيانات الخاصة باللاعب في الموعد المحدد وقبل غلق باب القيد."