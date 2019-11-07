بالفيديو: والكر ينجح في اختبار الحراسة أمام أتالانتا ويعبر بالسيتي لبر الأمان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تعرض فريق مانشيتر سيتي الإنجليزي لموقف صعب في الدقيقة 82 من عمر مباراتهم مساء اليوم الأربعاء أمام نظيره أتالانتا الإيطالي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

الحكم أشهر البطاقة الحمراء لحارس السيتي برافو إثر كرة مشتركة مع لاعب أتالانتا على حدود منطقة الجزاء؛ حيث كانت تشير نتيجة المباراة للتعادل الإيجابي.

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جوارديولا ، المدير الفني لمانشستر سيتي كان قد دفع ببرافو كبديل لحارسه الأساسي في المباراة إيدرسون الذي خرج مُصابًا في المباراة.

المدير الفني لمانشستر سيتي وجد في لاعبه والكر حارسًا ليدفع به بدلًا من رياض محرز؛ حيث تصدى والكر للركلة الحرة المباشرة التي سُددت على مرماه.

أتالانتا بنهاية المباراة حصد أول نقطة له في دور المجموعات بدوري الأبطال يتذيل بها ترتيب المجموعة الثالثة التي يتصدر مانشستر سيتي برصيد 10نقاط.