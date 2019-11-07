محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
رفض النجم الكوري الجنوبي هيونج مين سون، لاعب توتنهام الاحتمال بالتسجيل خلال مواجهة فريقه أمام سرفينا زفيزدا الصربي، بالجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.
وسجل سون هدفين في الدقائق 57 و 61، لكنه رفض الاحتمال، معلنًا تضامنه مع اندري جوميز، لاعب ايفرتون والذي تعرض للإصابة خلال مواجهة توتنهام بالدوري الإنجليزي.
وعقب التسجيل، وقف سون أمام الكاميرا مشيرا بيده معتذرا، في رسالة تضامن مع اللاعب جوميز.
يذكر أن سون دخل في نوبة بكاء داخل الملعب وفي غرف خلع الملابس بعد المباراة بسبب إصابة جوميز، قبل أن يقرر الاتحاد الإنجليزي رفع العقوبة عنه بسبب عدم تسببه في الإصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. سون يرفض الاحتفال بهدفيه أمام سرفينا الصربي بدوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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