لاعب الأهلي يعتذر لمنافسه بالزمالك بسبب "الكوبري".. والأخير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

إنتهت أزمة "كوبري" مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في دور الـ16 لكرة السلة والتي إنتهت بفوز الأحمر بنتيجة 92-80، وشهد اللقاء مشادة وإشتباكات قوية بين لاعبي الفريقين بعد واقعة الكوبري.

وتصالح طرفا الأزمة إيهاب أمين لاعب الأهلي ومصطفى مشعل لاعب الزمالك على الهواء من خلال برنامج ملعب أون.

وشدد إيهاب أمين لاعب الأهلي على أنه لم يكن يقصد إستفزاز لاعبي الزمالك وأن تصرفه عفوي ويحدث في ملاعب الـNBA، والدوري الأوروبي، وأنه فعل ذلك لكي يمر بالكرة.

واعتذر لاعب الأهلى على الهواء لمصطفى مشعل لاعب الزمالك قائلا: " متزعلش مني وحقك عليا".

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وقبل مشعل لاعب الزمالك إعتذار نظيره بالأهلي قائلا: الموضوع إنتهى بالنسبة ليا.

وقال لاعب الزمالك أن تصرف أمين عادي، لكن توقيته خاطئ، خاصة أنه قبل إنتهاء المباراة بعشر ثواني، والفارق كان أكثر من 10 نقاط لصالح الأهلي، وان هذا التصرف جعل لاعبي الفريق الأبيض يشعرون بأنه يستهزئ بهما.

وأضاف مشعل أن لاعبي الأهلي تواصلوا معاه بعد المباراة، لمصالحته.

وتبادل اللاعبان المزاح على الهواء بعد الصلح الذي تم بينهما.

جدير بالذكر، أن إيهاب أمين في الثانية الأخيرة من المباراة مرر الكرة من بين اقدام مصطفى مشعل، لتشهد صالة النادي الأهلي اشتباكات لفظية وبالأيدي بين الطرفين.