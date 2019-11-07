دوري الأبطال.. ريال مدريد يمطر شباك جالطة سراي بسداسية.. وأتلانتا يخطف تعادلا أمام سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

حقق فريق ريال مدريد فوزا عريضا، مساء اليوم الأربعاء، أمام جالطة سراي التركي، بنتيجة 6 أهداف دون رد، في لقاء ضمن من الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف ريال مدريد كل من رودريجو ثلاثة أهداف في الدقائق 4 و7 و 90+2، وسيرجيو راموس في الدقيقة 14، وكريم بنزيما في الدقائق 45 و 81.



وبتلك النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 7 نقطة بالمركز الثاني خلف باريس سان جيرمان المتصدر، وبقي جالطة سراي بنقطة واحدة في المركز الأخير.

وفي نفس المجموعة، واصل باريس سان جيرمان الفرنسي انطلاقته الرائعة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالموسم الحالي وحجز مقعده مبكرا في دور الستة عشر للبطولة بتغلبه على كلوب بروج البلجيكي 1 / صفر .

وحافظ باريس سان جيرمان على العلامة الكاملة بتحقيق الفوز الرابع على التوالي ورفع رصيده إلى 12 نقطة بفارق خمس نقاط أمام الريال.

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المجموعة الثالثة

وفي هذه المجموعة، تعادل فريق مانشستر سيتي خارج أرضه أمام اتلانتا بهدف لكل فريق، في لقاء اقيم على ملعب الأخير.

وتقدم رحيم سترلينج بالهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 7، قبل أن يتعادف الفريق الإيطالي عن طريق ماريو بازاليتيش مع حلول الدقيقة 49.

وبتلك النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 10 نقطة في صدارة المجموعة، بينما اكتفى اتلانتا بنقطة واحدة في المركز الأخير.

وفي نفس المجموعة تعادل كل من دينامو زغرب أمام شاختار بنتيجة 3 أهداف لكل فريق، ليتساوى الفريقين في عدد النقاط ولكل منهما 5 في المركزين الثاني والثالث بالمجموعة.