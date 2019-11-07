صدمة لجماهير مانشستر سيتي قبل قمة ليفربول في البريميرليج

تلقى نادي مانشستر سيتي صدمة مدوية، قبل مباراة القمة المرتقبة له أمام ليفربول والمقرر لها يوم الأحد المقبل، في تمام السادسة ونصف مساءً، على ملعب أنفيلد، معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وتعرض إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي للإصابة في مباراة فريقه أمام أتالانتا الإيطالي، واضطر بيب جوارديولا مدرب

الفريق السماوي لاستبداله في الدقيقة 46 من عمر اللقاء، ودخول التشيلي كلاوديو برافو بدلا منه.

وكشفت شبكةBT Sport" " التليفزيونية العالمية أن حارس مرمى فريق مانشستر سيتي إيدرسون، يعاني من إصابة طفيفة، وفضل جوارديولا استبداله كإجراء وقائي للاعب، خوفًا من تفاقم الإصابته قبل مواجهة ليفربول الهامة.

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وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وأتالانتا الإيطالي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

أحرز رحيم سترلينج هدف سيتي في الدقيقة السابعة، وتعادل ماريو باساليتش لأتالانتا في الدقيقة 49.

يذكر أن فريق ليفربول يحتل صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 31 نقطة، بفارق 6 نقاط عن منافسه مانشستر سيتي الذي يحل وصيفًا بجدول المسابقة.