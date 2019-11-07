توتنهام يقسو على ريد ستار برباعية في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق توتنهام الإنجليزي فوزًا كبيرًا على ريد ستار الصربي، برباعية دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل أهداف توتنهام كلا من: لو سيلسو في الدقيقة 34، وسون هيونج مين "هدفان" في الدقيقتين 57 و61، وكريستيان إريكسن في الدقيقة 85.

وحرص الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب فريق

توتنهام هوتسبير، على توجيه الاعتذار إلى البرتغالي أندريه جوميز لاعب إيفرتون، خلال مشاركة لاعب توتنهام أمام ريد ستار الصربي بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت مباراة توتنهام وريد ستار، لفتة مؤثرة من جانب لاعب السبيرز سون، حيث في الدقيقة 57، بعد نجاح الكوري الجنوبي، في تسجيل ثاني أهداف فريقه رفض الاحتفال بالهدف، وحرص

على توجيه اعتذارًا خاصًا بيديه للدولي البرتغالي أندريه جوميز لاعب إيفرتون، والذي تسبب اللاعب الكوري في تعرضه لإصابة خطيرة في كاحل القدم من شأنها أن تتسبب في غيابه عن الملاعب لمدة طويلة قد تصل إلى سنة.

بهذا الفوز رفع فريق توتنهام رصيده إلى7 نقاط في وصافة المجموعة الثانية بينما النجم الأحمر بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط، في حين نجح بايرن ميونيخ الألماني في ضمان التأهل إلى دور الـ16، بعد فوزه على أولمبياكوس اليوناني بهدفين دون رد، ضمن نفس المجموعة.