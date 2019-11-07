المنتخب الوطنى للرجبى السباعى رجال يختتم تدريباته

اختتم اليوم المنتخب الوطنى للرجبى السباعى رجال معسكره الذى اقيم لمده ثلاثة أيام باستاد برج العرب الدولى بمشاركه 12 لاعب الذين تم اختيارهم لتمثيل منتخبنا الوطنى بالبطولة العربية الخامسه بالاردن يومى الجمعه و السبت 8 و 9 نوفمبر المقبل.

وتضم البعثة المغادرة كل من:

1- سيف السنباطى (الجامعه الأمريكية).

2- فاروجان كازاندجيان (الجامعة الامريكيه).

3- يسرى سامى (الأسكندرية).

4- مروان أحمد (الأسكندرية).

5- محمود سليمان (الأسكندرية).

6- محمد صبحى (ايجيلز).

7- محمود ناجى (الجامعه الأمريكية).

8- أحمد السيد (الاسكندرية).

9- أحمد راجى (الجامعه الأمريكية).

10- أحمد حسام صفوت (ايجيلز).

11- مروان حمزه (ايجيلز).

12- احمد حسام الدين (الاسكندرية).

الجهاز الفنى والادارى:

- عمرو متولى (مدرب).

- يوسف النيال (إدارى).

- المهندس/ حسام صاحب (رئيس الأتحاد ورئيس البعثه).

وستغادر بعثة منتخبنا الوطنى صباح الخميس متوجهة الى العاصمه الاردنية

Advertisements

عمان حيث سيخوض 3 مباريات يوم الجمعه ومبارتان يوم السبت ضد كل من (الاردن - الامارات - الجزائر - السودان - فلسطين).

وبعد انتهاء المباريات الخمسة سيلتقى صاحب المركز الخامس مع السادس ثم صاحب المركز الثالث مع الرابع ثم صاحب المركز الأول مع المركز الثانى على لقب البطولة.

الجدير بالذكر ان منتخبنا الوطنى حامل لقب النسخه الماضيه ويسعى جاهدا للحفاظ على لقب البطولة العربية.

كل التوفيق لمنتخبا الوطنى ولجميع اللاعبين بالعودة حاملين كأس البطولة العربية.