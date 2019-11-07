مانشستر سيتي ينجو من السقوط أمام أتالانتا في مباراة مثيرة

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وأتالانتا الإيطالي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

أحرز رحيم سترلينج هدف سيتي في الدقيقة السابعة، وتعادل ماريو باساليتش لأتالانتا في الدقيقة

49.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي ولكن جابرييل خيسوس أهدرها، وذلك في الدقيقة 43.

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وفي الدقيقة 46، اضطر حارس مانشستر سيتي إيدرسون للخروج بعد تعرضه لإصابة، ونزل بدلَا منه التشيلي كلاوديو برافو.

وتلقى برافو بطاقة حمراء في الدقيقة 81، بعد عرقلته إيليسيتش خارج المنطقة، فدخل كايل ووكر مكان محرز لحماية مرمى فريقه، وتصدى لركلة حرة نفذها هوتيبار في الدقيقة 89.

بهذا التعادل حافظ مانشستر سيتي على سجله الخالي من الهزائم، ورفع رصيده إلى 10 نقاط، مقابل 5 لدينامو زغرب وشاختار دونيتسك اللذين تعادلا 3-3 في التوقيت ذاته، فيما ارتفع رصيد أتالانتا إلى نقطة واحدة.