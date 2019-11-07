مرتضى منصور: قيد أوناجم في قائمة الزمالك الإفريقية

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرر فتح باب القيد الإفريقي من 15 نوفمبر الحالي، وحتى 31 يناير المقبل. الحالي، وحتى 31 يناير المقبل. وأوضح منصور أن الزمالك احتفظ بحقه في قيد المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق بالقائمة الإفريقية وأن الزمالك سيحصل على بطاقه اوناجم يوم ١٥ نوفمبر. لاعب الفريق بالقائمة الإفريقية وأن الزمالك سيحصل على بطاقه اوناجم يوم ١٥ نوفمبر. ويستعد الزمالك لخوض دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا الذي سينطلق في نهاية نوفمبر الحالي أمام مازيمبي الكونغولي.

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