شاهد.. هاتريك رودريجو يقود ريال مدريد لاكتساح جالطة سراي

حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزًا كاسحًا على جالطة سراي التركي، بسداسية دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.
أحرز سداسية ريال مدريد في جالطة سراي كلًا من: رودريجو سيلفا دو جويس "هاتريك" في الدقائق 4 و7 و92، فيما سجل سيرجيو راموس هدف الميرينجي الثالث منضربة جزاء في الدقيقة 12، وكريم بنزيما هدفان في الدقيقتين 44 و 81.
واضطر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، إلى إجراء تبديل اضطراري بخروج البرازيلي مارسيلو، في مباراة جالطة سراي التركي، بعد تعرضه للإصابة.
وتعرض البرازيلي مارسيلو لإصابة عضلية خلال لقاء فريقه الجاري حاليًا، مع جالطةسراي التركي، على ملعب سانتياجو برنابيو،
وغادر مارسيلو مباراة ريال مدريد وجالطة سراي في الدقيقة 42، ودخل فيرلاند ميندي بدلا منه.
وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بتقدم ريال مدريد برباعية دون رد.
وكسر ريال مدريد النحس الذي لازمه في بطولة دوري الأبطال في المباريات على ملعبه، حيث كان آخر انتصار له ضد فيكتوريا بلزن التشيكي في أكتوبر عام 2018.
بهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 7 نقاط في وصافة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد جالطة سراي ليتزيل ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة.
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