لفتة مؤثرة من سون إلى جوميز في مباراة توتنهام وريد ستار

حرص الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، على توجيه الاعتذار إلى البرتغالي أندريه جوميز لاعب إيفرتون، وذلك خلال مشاركة لاعب توتنهام أمام ريد ستار الصربي بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت مباراة توتنهام وريد ستار، التي تقام حاليًا، على ملعب "ريد ستار ستاديوم" لفتة مؤثرة من جانب لاعب السبيرز سون، حيث في الدقيقة 57، بعد

نجاح الكوري الجنوبي، في تسجيل ثاني أهداف فريقه رفض الاحتفال بالهدف، وحرص على توجيه اعتذارًا خاصًا بيديه للدولي البرتغالي أندريه جوميز لاعب إيفرتون، والذي تسبب اللاعب الكوري في تعرضه لإصابة خطيرة في كاحل القدم من شأنها أن تتسبب في غيابه عن الملاعب لمدة طويلة قد تصل إلى سنة.

وتعرض البرتغالي أندريه جوميز لإصابة خطيرة أبكت لاعبي فريقي توتنهام وإيفرتون، والجماهير في مدرجات المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت نتيجتها بتعادل الفريقين إيجابيًا بنتيجة 1-1.

قام سون لاعب توتنهام بالتدخل بقوة على قدم جوميز لاعب إيفرتون متسببًا في عرقلته وتعرضه لإصابة خطيرة عجز على إثرها عن استكمال أحداث اللقاء، حيث أصيب بكسر مضاعف وخلع في الكاحل وغادر المباراة في حالة سيئة للغاية.