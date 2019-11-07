قبل أمم إفريقيا تحت 23 سنة.. تعرف على رحلة مصر مع الأولمبياد

ساعات قليلة وتنطلق بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري بمشاركة 8 منتخبات على ملعبي القاهرة الدولي والسلام، وهي البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولي رفقة مالي وغانا والكاميرون، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وزامبيا وجنوب إفريقيا وكوت ديفوار.

نرصد رحلة الفراعنة مع الأولمبياد من انفرس 1920 إلى لندن 2012، آخر رحلات المنتخب المصري إلى الأولمبياد حيث فشل الفراعنة الصغار في الوصول إلى أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

انفرس 1920

شارك منتخب مصر لأول مرة في الأولمبياد في الدورة السابعة التي أقيمت في انفرس ببلجيكا عام 1920، وكان الفراعنة هو الفريق الوحيد الذى شارك في الدورة من خارج أوروبا.

وضمت قائمة المنتخب في هذه الدورة كلا من: كامل طه ومحمود مرعى ومحمد السيد وعبد السلام حمدي ومحمد جبر وعلى الحسنى وجميل عثمان وتوفيق عبد الله وحسين حجازي وحسن على علوبة وسيد أباظة وزكى عثمان وعباس صفوت وخليل حسنى ومحمود مختار صقر ورياض شوقى ويوسف وهبي، بينما كان المشرف على تدريب الفريق هو توفيق عبد الله.

لعب المنتخب في الدور الأول أمام إيطاليا، وانتهى اللقاء بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، وسجل علوبة هدف الفراعنة، وودعت مصر البطولة.

باريس 1924

المشاركة الثانية للكرة المصرية في الأولمبياد كانت عام 1924، بالعاصمة الفرنسية باريس.

وضمت قائمة المنتخب كلا من: كامل طه ومحمود مرعى ومحمد رستم وعلى رياض ورزق الله حنين وسيد حودة وإبراهيم يكن ومحمود حودة وسيد أباظة وعلى الحسنى وأحمد سالم وعبد السلام حمدي ورياض شوقي وحسين حجازي وأحمد منصور ومحمود مختار " التتش " ومحمد المهداوى وعبد الحميد محرم ومحمد عبد القادر وخليل حسنى وجميل عثمان، بينما أشرف على تدريب الفريق حسين حجازي.

وفجر منتخب مصر في الدور الأول مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على المجر بثلاثة أهداف، أحرزها إبراهيم يكن وحسين حجازي وسيد حودة.

وفي دور الثمانية التقى المنتخب مع السويد وخسر بخمسة أهداف دون رد، وغادر البطولة.

أمستردام 1928

كان أول إنجاز للمنتخب المصري بأولمبياد أمستردام 1928 حيث حصول الفراعنة على المركز الرابع.

وضمت بعثة المنتخب كلا من: عبد الحميد حمدي ومحمد رستم وأحمد سالم وسيد أباظة وجابر الصوري وعلي الحسنى وسيد حودة وعلى رياض ومحمود مختار " التتش " وجميل الزبير وجمال عز الدين "البرنس" وأحمد سليمان ومحمد شميس ومحمد حسن موسى وممدوح مختار صقر وعبد الحليم حسان وحسين موسى العظم وأحمد منصور ومحمود حودة وعبد الرحمن سامى ومحمود سالم، بينما أشرف على تدريب الفريق الأسكتلندي جيمس ماكراى.

وفاز المنتخب على تركيا في الدور الأول بسبعة أهداف مقابل هدف، سجل أهداف مصر: التتش (هاتريك) وعلي الحسنى وسيد حودة وجميل الزبير وعلى رياض، وفى دور الثمانية فاز المنتخب على البرتغال

بهدفين مقابل هدف، سجل لمصر التتش وعلي رياض، وفى الدور نصف النهائي خسر الفراعنة أمام الأرجنتين بستة أهداف دون رد، كما خسر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام إيطاليا 11/3، سجل لمصر علي رياض (هدفين) ومحمد حسن.

برلين 1936

شارك الفراعنة في أولمبياد برلين 1936 للمرة الرابعة، وضمت قائنة المنتخب كلا من: مصطفى كامل منصور وحسين عزت ومصطفى كامل طه وعلى كاف وإبراهيم حليم ومحمد لطيف ولبيب محمود وحلمي مصطفى وحسن عابدين ومحمد حسن حلمي وحسين حمدي وعبد الحميد إبراهيم وعبد الكريم صقر وحسين عبد الشافي ومحمود مختار " التتش " وحسين الفار وعمر شندي ووجيه الكاشف، بينما أشرف على تدريب الفريق المدرب الإنجليزي بوث.

وخرج منتخب مصر من الدور الأول بعد هزيمته أمام النمسا بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل عبد الكريم صقر هدف الفراعنة الوحيد.

لندن 1948

كانت المشاركة الخامسة للكرة المصرية عام 1948 بأولمبياد لندن، وضمت قائمة الفراعنة كلا من: يحيى إمام وكمال حامد وعبد العزيز همامي وفؤاد صدقي وحلمي أبو المعاطي ومحمد أبو حباجة وحنفي بسطان وسيد الضظوي ومحمد الجندي وأحمد مكاوي وعبد الكريم صقر وحسين مدكور وحمدي كروان وعلي عثمان وجلال قريطم وكمال الصباغ ومحمد مخيمر ومحمد شتا وحمدين الزامك ومحمد دياب العطار "الديبة" ويسرى سليمان ومحمود حافظ زقلط.

وخرج المنتخب من الدور الأول بعد هزيمته أمام الدنمارك بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل محمد الجندي هدف مصر الوحيد.

هلسنكي 1952

المشاركة السادسة للفراعنة كانت في أولمبياد هلسنكى عام 1952، وضمت قائمة منتخب مصر كلا من: عبد الجليل حميدة وأحمد كاطو وعبد العزيز قابيل ومحمد موسى الزنجيرى وفؤاد صدقي وحمزة عبد المولى وحنفي بسطان وسعد راشد وأحمد مكاوي والسيد الضظوي وعلاء الحامولي وشريف الفار وسيد بلبل ونور الدالي وعصام بهيج والسيد عطية "توتو" وفهمي جميعي ومحمد دياب العطار "الديبة"، بينما أشرف على تدريب الفريق توفيق عبد الله.

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فاز المنتخب على شيلي 5-4 في الدور الأول، سجل الضظوى (هاتريك) وشريف الفار وأحمد مكاوي.

وفى المباراة الثانية خسر المنتخب أمام ألمانيا 3-1، سجل الضظوي هدف الفراعنة، وغادر المنتخب البطولة من الدور الأول.

روما 1960

المشاركة السابعة كانت في روما 1960، وضمت القائمة كلا من: عادل هيكل وفتحي خورشيد ومحمد رفاعي وعلاء الحامولي وأمين الاسناوي ورفعت الفناجيلي وسمير قطب ومحمد مرسي "رضا " ورأفت عطية وعبده سليم ومحمود الجوهري وميمي الشربيني وعبده نصحي ومحمد بدوي وصالح سليم ويكن

حسين ونبيل نصير وحمدي عبد الفتاح، بينما أشرف على تدريب الفريق المجري فرنس ماجيار.

في الدور الأول لعب الفراعنة 3 مباريات، خسر أمام يوغوسلافيا بستة أهداف مقابل هدف، سجل عبده سليم لمصر، ثم خسر أمام بلغاريا بهدفين نظيفين، وفى المباراة الثالثة تعادل المنتخب مع تركيا 3/3، سجل لمصر رأفت عطية وسمير قطب (هدفين).

دورة طوكيو 1964

المشاركة الثامنة كانت بالعاصمة اليابانية طوكيو في أولمبياد 1964، وكرر الفراعنة إنجاز دورة أمستردام بالحصول على المركز الرابع.

ضمت بعثة الفراعنة كلا من: فتحي خورشيد ومحمد رضا حمد وميمي درويش وأمين الاسناوي ورفعت الفناجيلي ويكن حسين ومحمد بدوى وطه إسماعيل ورأفت عطية وسمير قطب ومصطفى رياض ومحمد شاهين ونبيل نصير ومحمود حسن وكمال عتمان ومحمد صديق "شحتة" وأحمد مصطفى وميمي الشربيني وفاروق السيد والسيد الطباخ، بينما أشرف على تدريب الفريق اليوغسلافي أندريا فاندلر.

في الدور الأول، تعادل الفراعنة أمام البرازيل 1/1، سجل محمد شاهين هدف مصر، وفى المباراة الثانية خسر المنتخب أمام تشيكوسلوفاكيا 1/5، سجل مصطفى رياض هدف الفراعنة، وفى المباراة الثالثة حقق الفراعنة فوزا ساحقا على كوريا الجنوبية بعشرة أهداف دون رد، سجلها: مصطفى رياض (ستة أهداف) وشحتة والفناجيلى وكمال عتمان ومحمود حسن.

في دور الثمانية، فاز الفراعنة على غانا بخمسة أهداف مقابل هدف، سجل الخماسية: محمد بدوى (هدفين) والفناجيلى (هدفين) ومصطفى رياض.

في قبل النهائي خسر المنتخب أمام المجر بستة أهداف دون رد.

فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، خسر المنتخب أمام ألمانيا 1/3، سجل رأفت عطية هدف مصر.

لوس انجلوس 1984

المشاركة التاسعة كانت بأولمبياد لوس أنجلوس 1984،

في الدور الأول، لعب الفراعنة 3 مباريات، خسر أمام إيطاليا بهدف دون رد، وفاز على كوستاريكا بأربعة أهداف مقابل هدف، سجل كل من محمود الخطيب ومجدى عبد الغنى وعماد سليمان وعلى شحاتة، وفي المباراة الثالثة تعادل الفراعنة مع أمريكا 1/1، أحرز عماد سليمان هدف مصر.

وواجه المنتخب المصري نظيره الفرنسي في دور الثمانية، وفاز الديوك بهدفين دون رد.

برشلونة 1992

المشاركة العاشرة للفراعنة كانت بأولمبياد برشلونة 1992، وضمت بعثة المنتخب: نادر السيد وعصام عبد العظيم ومحمد سلام ويحيى نبيل وهيثم فاروق وسامى الشيشيني وتامر عبد الحميد وعقل جاد الله ومحمد يوسف وياسر ريان وهادى خشبة ومصطفى إبراهيم ومصطفى صادق وأحمد نخلة وإبراهيم المصري وخالد الغندور وعمرو الحديدي وتوفيق صقر ومحمد صلاح أبو جريشة ومحمد عبد الرؤف، بينما اشرف على تدريب الفريق مصطفي عبده.

في الدور الأول، خسر الفراعنة أمام قطر بهدف دون رد، وفى المباراة الثانية خسر أمام إسبانيا بهدفين نظيفين، وفى المباراة الثالثة فاز المنتخب على كولومبيا 4/3، سجل هادى خشبة (هدفين) ومحمد يوسف وإبراهيم المصري، وودع الفراعنة البطولة.

دورة لندن 2012

المشاركة الحادية عشرة كانت بأولمبياد لندن 2012، ولعب المنتخب في المجموعة الثالثة التي ضمت البرازيل ونيوزيلاندا وبيلا روسيا.

وضمت قائمة المنتخب كلا من: أحمد الشناوي، محمد بسام، أحمد حجازي، سعد الدين سمير، محمود علاء، عمر جابر، إسلام رمضان، على فتحي، أحمد فتحي، حسام حسن، محمد النني، صالح جمعة، شهاب الدين أحمد، أحمد مجدي، محمد صلاح، محمد أبو تريكة، مروان محسن، عماد متعب، بينما أشرف على تدريب الفريق هاني رمزي.

المباراة الأولى أمام البرازيل، انتهت بفوز السامبا 3-2، سجل لمصر أبو تريكة وصلاح، وفي المباراة الثانية أمام نيوزيلاندا انتهت بالتعادل 1-1، سجل لمصر محمد صلاح، في المباراة الثالثة أمام بيلاروسيا فاز الفراعنة 3-1، سجل الأهداف: صلاح ومروان محسن وأبو تريكة، وصعد المنتخب لدور الثمانية، وخسر الفراعنة أمام اليابان بثلاثة أهداف دون رد وودع البطولة.