مارسيلو يغادر مباراة ريال مدريد وجالطة سراي مصابًا

اضطر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، إلى إجراء تبديل اضطراري بخروج البرازيلي مارسيلو، في مباراة جالطة سراي التركي، بعد تعرضه للإصابة. وتعرض البرازيلي مارسيلو لإصابة عضلية خلال لقاء فريقه الجاري حاليًا، مع جالطة سراي التركي، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات مع جالطة سراي التركي، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا وغادر مارسيلو مباراة ريال مدريد وجالطة سراي في الدقيقة 42، ودخل فيرلاند ميندي بدلا منه. ودخل فيرلاند ميندي بدلا منه. وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بتقدم ريال مدريد برباعية دون رد، أحرزها كلًا من: رودريجو سيلفا دو جويس في الدقيقتين السابعة والرابعة، فيما سجل سيرجيو راموس هدف الميرينجي الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 12، وكريم بنزيما في الدقيقة 44.

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