ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد نتائج مباريات اليوم الاربعاء 6-11-2019

إلتحق النجم الكوري الجنوبي “سون هيونج مين” بصدارة هدافي دوري أبطال أوروبا 2020/2019 بعد نتائج مباريات اليوم الاربعاء 6-11-2019، حيث سجل ثنائية لصالح توتنهام هوتسبير أمام ريد ستار الصربي في الجولة الرابعة، ليرفع رصيده لـ 5 أهداف، ليعادل عدد أهداف رحيم سترلينج، ويصبح على بُعد هدف من ليفاندوفسكي صاحب المركز الثاني في لائحة الهدافين، وهدفان من متصدر اللائحة “هالاند”.

وعزز المهاجم الدولي النرويجي ونجم هجوم نادي ريد بول سالزبورج النمساوي “إيرلينغ هالاند” صدارته لجدول هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 7 أهداف بعد تسجيله لهدف أمام نابولي على ملعب سان باولو يوم الثلاثاء 5-11-2019، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1.

وواصل البولندي “ليفاندوفسكي” مُلاحقة هالاند على صدارة جدول هدافي المسابقة بتسجيله للهدف الأول لبايرن ميونخ أمام أولمبياكوس اليوناني على ملعب آليانز آرينا، وانتهى اللقاء بفوز البافاري بنتيجة 2/صفر.

أما سون هيونج مين الذي استعصت عليه الكرة في الشوط الأول من مباراة ريد ستار وتوتنهام، فقد أحرز ثنائية رفع بهما رصيده لـ 5 أهداف في المركز الثالث مناصفة مع رحيم سترلينج الذي سجل لمانشستر سيتي أمام أتالانتا على ملعب سان سيرو في نفس الوقت.

Advertisements

وفي نفس السياق، شهدت هذه الجولة تسجيل الشاب البرازيلي “رودريجو” لهاتريك لصالح ريال مدريد أمام جلطة سراي التركي على ملعب سانتياجو برنابيو، أدخله التاريخ من أوسع أبوابه، فقد بات أصغر لاعب برازيلي يسجل في دوري الأبطال، وبات أسرع لاعب يسجل ثنائية في دوري الأبطال خلال 6 دقائق فقط!.

إليكم جدول الهدافين كاملاً

تصفح الموقع لمشاهدة الجدول بشكل سليم