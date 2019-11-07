نتيجة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي فى دوري أبطال أوروبا 2019-2020

التقى ريال مدريد نظيره جلطة سراي التركي في واحدة من أهم مباريات اليوم الاربعاء 6-11-2019، على ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وهزمه بنصف دستة أهداف (6/صفر) ضمن الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.
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تقدم ريال مدريد في الدقيقة الرابعة بفضل تصويبة يسارية من اللاعب البرازيلي الشاب “رودريجو” ليفتتح سجله التهديفي في دوري أبطال أوروبا بعد أشهر من إلتحاقه بصفوف الريال.
وبعد ثلاث دقائق فقط، عاد رودريجو لتسجيل الهدف الثاني برأسية نموذجية بعد تلقيه عرضية من مواطنه مارسيلو.
وضاعف الحكم من صعوبة اللقاء على جلطة سراي، حين احتسب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 14، نفذها سيرخيو راموس بنجاح، ليجعلها 3/صفر في أول 15 دقيقة!.
وقبل دقيقة من نهاية الشوط الأول، أحرز كريم بنزيمة الهدف الرابع بفضل تمريرة عرضية من رجل المباراة “رودريجو” بعد استغلاله لهفوة فادحة من دفاع جلطة سراي في بناء هجمة على حدود منطقة الجزاء.
وخلال الشوط الثاني أضاف ريال مدريد هدفين متتاليين حملا توقيع كريم بنزيمة ورودريجو في الدقيقتين 81 و93، لينتهي اللقاء بنتيجة 0/6.
وكان الريال قد فاز فى لقاء الذهاب على ملعب جالاطا سراي “ستاد تورك تليكوم أرينا” بهدف من إمضاء الألماني توني كروس.
في الجدول التالي نستعرض معكم تاريخ مواجهات ريال مدريد وجالاطا سراي فى دوري أبطال أوروبا:
|التاريخ + الدور
|النتيجة
|الملعب
|2000-2001 (دور ربع النهائي)
|جلطة سراي 3-2 ريال مدريد
|تورك تليكوم أرينا
|2000-2001 (دور ربع النهائي)
|ريال مدريد 3-0 جلطة سراي
|سانتياجو بيرنابيو
|2012-2013 (دور ربع النهائي)
|ريال مدريد 3-0 جلطة سراي
|سانتياجو بيرنابيو
|2012-2013 (دور ربع النهائي)
|جلطة سراي 3-2 ريال مدريد
|تورك تليكوم أرينا
|2013-2014 (دور المجموعات)
|جلطة سراي 1-6 ريال مدريد
|تورك تليكوم أرينا
|2013-2014 (دور المجموعات)
|ريال مدريد 4-1 جلطة سراي
|سانتياجو بيرنابيو
|2019-2020 (دور المجموعات)
|جلطة سراي 0-1 ريال مدريد
|تورك تليكوم أرينا
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