توتنهام يحافظ على الوصافة بمجموعته وأتلتيكو مدريد يتلقى هزيمة مفاجئة

حافظ فريق توتنهام الإنجليزي، الأربعاء، على وصافته في جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



واكتسح توتنهام مضيفه سرفينا زفيزدا الصربي برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من البطولة القارية.



بهذا الفوز، ارتفع رصيد توتنهام إلى 7 نقاط في الوصافة بفارق خمس نقاط خلف يوفنتوس الإيطالي المتصدر الذي انتزع بطاقة العبور لثمن النهائي في وقت سابق اليوم، بينما تجمد رصيد سرفينا زفيزدا عند 3 نقاط في المركز الثالث.



أنهى توتنهام الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف دون رد سجله الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو في الدقيقة 34.



وفي الوقت الذي بحث فيه الفريق الصربي عن التعادل، أضاف الكوري الجنوبي هيونغ سون مين الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 57 و61.



وجاءت الدقيقة 85 لتشهد معها الهدف الرابع لتوتنهام عن طريق الدنماركي كريستيان إيريكسن، ليخرج الضيوف فائزين باللقاء.



في غضون ذلك خسر فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، الأربعاء، التأهل المبكر إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل جولتين من نهاية مرحلة المجموعات.



وتلقى أتلتيكو مدريد هزيمة من مضيفه باير ليفركوزن الألماني بهدف لهدفين في الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من البطولة القارية.



بذلك، تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 7 نقاط في الوصافة بفارق ثلاث نقاط خلف يوفنتوس الإيطالي المتصدر الذي تأهل لثمن النهائي في وقت سابق اليوم، بينما ارتفع رصيد ليفركوزن إلى 3 نقاط في المركز الرابع.



تقدّم ليفركوزن بثنائية عن طريق الغاني توماس تييي بارتي بالخطأ في مرماه و كيفن فولاند في الدقيقتين 41 و55، بينما جاء هدف أتلتيكو مدريد الوحيد عبر ألفارو موراتا في الدقيقة 94.



وشهدت الدقيقة 84 طرد ناديم أميري ليلعب باير ليفركوزن الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.





المصدر: الأناضول