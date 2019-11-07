اونلاين | بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وجالطا سراي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد FAST NOW

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وجالطا سراي أونلاين NOW

يقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد وجالطا سراي، في مباراة نارية منتظرة، نظرًا لرغبة الفريق الإسباني في الصراع على صدارة جدول ترتيب المجموعة، كورة لايف KORALIVE.

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لمشاهدة القمة النارية المنتظرة بين ريال مدريد وجالطا سراي Real Madrid vs Galatasaray live stream، حيث يتسلح الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للميرنجي، بالقوة الهجومية الضاربة المتمثلة في الدولي البلجيكي إيدين هازارد والفرنسي كريم بنزيما، إلى جانب البسالة الدفاعية التي يمتلكها الإسباني سيرجيو راموس.

بين ماتش bein match لمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد جالطا سراي

كورة جول Real Madrid KORAGOAL، للاستمتاع بمباراة ريال مدريد ضد جالطا سراي، المقرر انطلاقها في تمام 11:00 مساء اليوم بتوقيت المملكة العربية السعودية، و10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 مساءًا بتوقيت تونس، و8:00 مساءًا بتوقيت جرينتش.

بث مباشر ريال مدريد ضد جالطا سراي كورة لايف Galatasaray KORA LIVE

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الأسطورة Galatasaray ONLINE لمشاهدة ممتعة للمباراة النارية المرتقبة بين الفريقين Real Madrid، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد أربعة نقاط، متأخرًا بفارق خمسة نقاط عن باريس سان جيرمان الفرنسي المتصدر برصيد 9 نقاط، بينما يتذيل الفريق التركي المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.

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يسعى جالطا سراي لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، بالثأر من خسارته في الجولة الماضية أمام الميرنجي بدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، بإقنتناص نقاط المباراة اليوم لإيقاف الملكي الذي حقق فوزه الأول في المباراة الماضية للموسم الجاري، حيث لم يتطلع رفقاء هازارد لتحقيق الفوز Real Madrid vs Galatasaray ONLINE.

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حقق الريال انتصارًا صعبًا على مضيفه جالطا سراي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الماضية، وسجل الدولي الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد هدف المباراة الوحيد للميرنجي في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

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ومن الجدير بالذكر أن ريال مدريد يواصل نتائجه السلبية في بطولة الدوري الإسباني "الليجا"، وكانا أخرها السقوط في فخ التعادل السلبي أمام نظيره ريال بيتيس، على أن يستضيف في الجولة القادمة مضيفه إيبار.