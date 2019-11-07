اونلاين | رابط كورة اون لاين بث مباشر ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر رابط ماتش GOOOAL يلا شوت PLUS رابط مباراة الريال اليوم beIN

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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد جالطا سراي، عندما يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني نظيره جالطا سراي التركي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر الجاري، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد جالطا سراي لمشاهدتها عبر كورة أونلاين Real Madrid ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد جالطا سراي فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة ريال مدريد ضد جالطا سراي، في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، التاسعة مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش.

كورة جول Galatasaray KORAGOAL القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد جالطا سراي

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد جالطا سراي حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق حفيظ الدراجي، في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العالمية.

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يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لإستغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر بنقاط المباراة، لاقتناص صدارة جدول ترتيب المجموعة، عن طريق تحقيق الفوز على جالطا سراي التركي Real Madrid vs Galatasaray ONLINE.

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يلا شوت Yalla Shootمباراة ريال مدريد وجالطا سراي

نقدم لكم بث مباشر لمباراة ريال مدريد وجالطا سراي للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، وكورة لايف KORALIVE.

يلا شوت Santiago Bernabéu ONLINE للاستمتاع بمباراة ريال مدريد وجالطا سراي

يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة ريال مدريد وجالطا سراي، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، نظرًا لقوة منافسه التركي، بالإضافة للحالة المعنوية المنخفضة بسبب النتائج السلبية التي يمر بها الميرنجي.

الأسطورة livehd7 بث مباشر لمعرفة نتائج آخر مباراة لفريقي ريال مدريد وجالطا سراي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في تحقيق الفوز على نظيره بصعوبة على نظيره جالطة سراي، في أخر مباراة جمعت بينهما، ضمن إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

ترتيب الفريقين في بطولة الدوري قبل مباراة ريال مدريد وجالطا سراي Bale LIVE

رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وجالطا سراي كورة ستار KORA STAR، حيث يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل والخسارة في مثلها، بينما يحتل جالطا سراي المركزالأخير برصيد نقطة واحدة.