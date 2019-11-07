رياضة | "تذكرتي" توضح إجراءات الحصول على تذكرة لبطولة الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تذكرتي" توضح إجراءات الحصول على تذكرة لبطولة الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حاتم السعيد، مسئول ملف الماليات بشركة تذكرتي، إن المواطن إذا كان يمتلك بطاقة التعريف FAN ID”، فيستطيع من خلال الدخول على موقع "تذكرتي" شراء تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت سن 23 سنة.

وتابع مسئول ملف الماليات بشركة تذكرتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن المواطن إذا لم يكن يمتلك بطاقة التعريف FAN ID، فعليه أن يدخل موقعه تذكرتي لتسجل بيناته، والحصول على بطاقة التعريف FAN ID، وشراء التذاكر.

ولفت إلى أن الشركة قامت بتحديث السيسيتم الخاصة بالموقع، لافتَا إلى أن هناك أكثر من نصف مليون شخص في أقل من دقيقة كان يتواجد على الموقع خلال بطولة الأمم الإفريقية السابقة لشراء التذاكر، وهذا الأمر كان يؤدي إلى بطأ في السيستم أو وقوعه، لذلك الشركة حرصت على تقوية السيستم، حتى لا يتكرر هذا الأمر خلال هذه البطولة.

