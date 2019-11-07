رياضة | السيد: جنش أفضل حارس في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيد: جنش أفضل حارس في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح عماد السيد حارس مرمى الاتحاد السكندري بأنه لا يوجد بما يسمى حارس مصر الأول وأكد أن محمود جنش حارس مرمى الزمالك هو أفضل حارس في مصر.



وقال السيد في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"الفريق يسعى للتركيز بالكامل هذا الموسم من أجل عودة الاتحاد لمكانته الطبيعية".



وأضاف :"التوفيق هو سبب ظهوري بمستوى جيد أمام الزمالك".



واختتم السيد تصريحاته قائلاً :"لا يوجد ما يسمى بحارس مصر الأول ولكن جنش أفضل حارس في مصر".

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