رياضة | تعليق مثير من رودريجو بعد إحرازه "هاتريك" في مرمى جالطة سراي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق مثير من رودريجو بعد إحرازه "هاتريك" في مرمى جالطة سراي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر البرازيلي رودريجو مهاجم ريال مدريد عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه الكبير على جالطة سراي بستة أهداف دون رد في الجولة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

وقال رودريجو عقب نهاية المباراة :"أنا سعيد جداً بهذا الفوز و نتمنى الاستمرار على هذا المستوى".

وأضاف :"لم أكن أتخيّل أنني سأسجل ثلاثة أهداف، كنتُ أحلم بتسجيل هدفٍ واحد".

وتابع :"هدفي هو تقديم كل ما لديّ من أجل ريال مدريد، وبذل أقصى جهد على أرض الملعب".

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وزاد :"اللعب مع النجوم الكبار يمنحني الكثير من الراحة، هازارد وبنزيما يساعداني كثيرًا ويمنحاني الثقة".

وأشار :" لم أضع رقمًا لعدد الأهداف الذي أريد تسجيله هذا الموسم، أنا فقط أريد مساعدة ريال مدريد".

وكان ريال مدريد قد نجح في الفوز على ضيفه جالطة سراي بستة أهداف دون مقابل ليقترب الفريق الملكي من بلوغ الدور المقبل من دوري أبطال أوروبا.

ترتيب المجموعة الأولى

باريس سان جيرمان 12 نقطة

ريال مدريد 7 نقاط

كلوب بروج 2 نقطة

جالطة سراي نقطة