رياضة | أهداف مباراة - ريال مدريد 6 × 0 جالطة سراي| دوري أبطال أوربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - ريال مدريد 6 × 0 جالطة سراي| دوري أبطال أوربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الريال ضد غلطة سراي، حيث حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني فوزًا ساحقًا على نظيره غلطة سراي التركي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الميرنجي، ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

نتيجة مباراة الريال ضد غلطة سراي

نتيجة مباراة الريال ضد غلطة سراي، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الملكي بنتيجة 4-0، بعدما افتتح رودريجو سيلفا أهداف المباراة مبكرًا لصالح ريال مدريد في الدقيقة الرابعة من زمن المباراة، بعد عرضية من الظهير الأيسر مارسيلو وصلت إلى رودريجو، ليسكنها بتسديدة قوية أقصى الزاوية اليمنى لحارس الفريق التركي.

Advertisements

وأضاف رودريجو الهدف الثاني للميرنجي في الدقيقة 7 من عمر المباراة، بعد عرضية من مارسيلو، والذي نجح في إسكانها شباك الضيوف برأسية قوية، وسجل ريال مدريد الهدف الثالث من خلال ركلة جزاء، عن طريق مدافعه سيرجو راموس في الدقيقة 14 من زمن المباراة، قبل أن يختتم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما رباعية الفريق في أخر دقائق الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل ريال مدريد ضغطه المتواصل، حتى تمكن من تسجيل هدفه الخامس عن طريق كريم بنزيما في الدقيقة 81 من عمر اللقاء، قبل أن يختتم النجم المتألق رودريجو سداسية ريال مدريد والهاتريك الخاص به في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، لينتهي اللقاء بنتيجة 6-0.

ترتيب المجموعة الأولى بعد فوز الريال ضد غلطة سراي

تصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي صدارة المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، بينما حافظ الريال على المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد كلوب بروج البلجيكي في المركز الثالث برصيد نقطتين، وكذلك تذيل غلطة سراي المجموعة برصيد نقطة واحدة.