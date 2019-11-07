رياضة | مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الخميس 7 / 11 / 2019 بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الخميس 7 / 11 / 2019 بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الخميس الموافق 6 / 11 / 2019، ويأتي أبرزها مواجهة مصر ضد ليبيريا في مباراة ودية، ومباراة مانشستر يونايتد ضد بارتيزان، وأرسنال أمام جيماريش البرتغالي في بطولة الدوري الأوروبي، ومباراة الترجي في الدوري التونسي، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم وديًا

مصر x ليبيريا، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي "الجولة الرابعة"

إف سي أستانا الكازاخستاني x الكمار الهولندي، تقام المباراة في تمام السادسة إلا عشرة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة إلا عشرة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة إلا عشرة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

بازل السويسري x خيتافي الإسباني، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

كلوج الروماني x رين الفرنسي، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

دوديلانج اللوكسمبرجي x إشبيلية الإسباني، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

كوبنهاجن الدانماركي x دينامو كييف الأوكراني، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

كراسنودار الروسي x طرابزون سبور التركي، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

لاسك لينز النمساي x آيندهوفن الهولندي، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

لاتسيو الإيطالي x سيلتيك الإسكوتلندي، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

مالمو السويدي x لوجانو السويسري، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

روزنبورج النرويجي x سبورتينج لشبونة البرتغالي، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

ستاندر دو لييج البلجيكي x آينتراخت فرانكفورت الألماني، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

أبويل نيقوسيا القبرصي x كارباج أجدام الإذربيجاني، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

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أسطنبول باشاك شهير التركي x ولفسبيرجر النمساوي، تقام المباراة في تمام العاشرة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

سبورتينج براجا البرتغالي x بشكتاش التركي، تقام المباراة في تمام العاشرة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

فيرينكفاروسي المجري x سيسكا موسكو الروسي، تقام المباراة في تمام العاشرة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

جلاسكو رينجرز الإسكوتلندي x بورتو البرتغالي، تقام المباراة في تمام العاشرة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

فولفسبورج الألماني x جينت البلجيكي، تقام المباراة في تمام العاشرة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

إسبانيول الإسباني x لودوجوريتس رازجراد البلغاري، تقام المباراة في تمام العاشرة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

مانشستر يونايتد الإنجليزي x بارتيزان بلجراد الصربي، تقام المباراة في تمام العاشرة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

وولفرهامبتون الإنجليزي x سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، تقام المباراة في تمام العاشرة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

ألكسندريا الأوكراني x سانت إيتيان الفرنسي، تقام المباراة في تمام العاشرة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

فينورد روتردام الهولندي x يونج بويز السويسري، تقام المباراة في تمام العاشرة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني x روما الإيطالي، تقام المباراة في تمام العاشرة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة السابعة"

الظفرة x شباب أهلي دبي، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:00 بتوقيت الإمارات.

بني ياس x العين، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:00 بتوقيت الإمارات.

النصر x اتحاد كلباء، تقام المباراة في تمام 6:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:45 بتوقيت الإمارات.

الجزيرة x الشارقة، تقام المباراة في تمام 6:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:45 بتوقيت الإمارات.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي "الجولة الثانية"

الترجي x البنزرتي، تقام المباراة في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و5:00 بتوقيت الإمارات.