رياضة | أخر اخبار الزمالك اليوم الأربعاء ٦ نوفمبر .. الأبيض يرفض رحيل نجم الفريق في يناير ويخطط للإطاحة بمهاجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخر اخبار الزمالك اليوم الأربعاء ٦ نوفمبر .. الأبيض يرفض رحيل نجم الفريق في يناير ويخطط للإطاحة بمهاجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اليوم نادي الزمالك مجموعة من الأحداث الهامة، في الوقت الذي نجح فريق الكرة الأول في الفوز على منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

و يستعرض الخليج 365 الرياضي أخر اخبار الزمالك اليوم السبت ٦ نوفمبر في السطور التالية :

الزمالك يخطط لرحيل بوطيب

يخطط مجلس إدارة نادي الزمالك للإطاحة بأحد لاعبيه الأجانب خلال فترة الإنتقالات الشتوية، وقيد مهاجم أجنبي جديد في قائمة الفريق خلال الفترة القادمة، لقيادة هجوم الفريق والذي يعاني بشكل كبير.



واستقر نادي الزمالك على استعادة خدمات المهاجم الكونغولي كابونجو كاسونجو خلال فترة الانتقالات الشتوية، وقيده في قائمة الفريق الأبيض لقيادة هجوم الفريق، وذلك سيكون علي حساب أحد لاعبي الفريق الأجانب، وأقرب المرشحين للخروج من قائمة الزمالك هو المغربي خالد بوطيب.

الزمالك راحة ٤٨ ساعة

قام الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو بمنح اللاعبين راحة من المران لمدة يومين وذلك عقب انتهاء مباراة الابيض ومنتخب جنوب أفريقيا الأوليمبي الودية.



ويستأنف الفريق تدريباته الجماعية يوم السبت المقبل على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذبك بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين.



وفاز الزمالك على منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء على ملعب النادي.

زيزو يعود للقاهرة بعد جراحة الصليبي

عاد فجر اليوم الأربعاء محمود عبد العزيز لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى الاراضي المصرية، قادما من ألمانيا بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي.



وقد تعرض زيزو للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة الزمالك أمام مصر للمقاصة في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠، أثر صدام مشترك مع اللاعب ميدو جابر.



وسافر اللاعب إلى ألمانيا رفقة الطبيب محمد عيد عضو الجهاز الطبي لفريق الزمالك، لخضوعه الجراحة في احد المراكز الطبية المتخصصة في هذه النوعية من إصابات الملاعب.



وكشف الموقع الرسمي لنادي الزمالك عن بدء اللاعب لفترة التأهيل خلال أسبوع من موعد وصوله للقاهرة، حيث يخضع زيزو لبرنامج تأهيلي وطبي تحت إشراف محمد أسامة طبيب الفريق.

الزمالك يفوز على جنوب أفريقيا

نجح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في الفوز على نظيره جنوب أفريقيا الأولمبي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة،حيث سجل الهدفين أشرف بن شرقي وكريم بامبو.

موعد عودة فرجاني ساسي إلى القاهرة

أبلغ التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، إدارة القلعة البيضاء بموعد وصوله إلى مصر والمشاركة في تدريبات الفريق من جديد.



ومنح مسئولو الزمالك راحة سلبية لفرجاني ساسي طوال الفترة الماضية بسبب حالة الاجهاد التي يعاني منها الفريق على كافة المستويات وتلاحم المواسم وعدم حصوله على راحة بشكل نهائي.



وغاب اللاعب عن معسكر الفريق الذي خاضه في 6 أكتوبر بالإضافة إلى عدم التواجد في التدريبات.



وأبلغ اللاعب، إدارة الزمالك بالعودة والمشاركة في التدريبات بعد إنتهاء مشاركته مع المنتخب التونسي أمام ليبيا وغينيا الإستوائية في تصفيات أمم أفريقيا.

الزمالك يصدم حازم إمام

استقر مسئولو نادي الزمالك على بقاء حازم إمام الظهير الأيمن للفريق حتى نهاية الموسم الجاري وغلق الباب على رحيله في يناير المقبل.



وكان حازم قد دخل قائمة الترشيحات في وقت سابق للرحيل في يناير المقبل في ظل عدم الاعتماد عليه بالتشكيل الأساسي للفريق.



وينتهي عقد حازم مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وتراجع مسئولو الزمالك عن قرار رحيل حازم إمام بسبب النقص في الجبهة اليمنى وعدم تواجد سوى حمدي النقاز فقط من ناحية، بالإضافة إلى تعثر ضم صفقة جديدة في الجبهة اليمنى للفريق.



ولا يمتلك الزمالك في الجبهة اليمنى سوى النقاز وحازم إمام فقط في الوقت الحالي وعدم وجود بدائل نهائيًا، مما دفع الخواجة للاعتماد على بعض اللاعبين الصاعدين في معسكرات الفريق الأخيرة.



وينتهي عقد حازم إمام مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادي بداية من يناير المقبل، ولم يفاتحه النادي حتى الآن بشكل رسمي في ملف التجديد.

إمام عاشور: لن نتنازل عن حصد لقب إفريقيا

شدد إمام عاشور لاعب المنتخب الأوليمبي على تركيزهم الكامل قبل بطولة افريقيا تحت 23 سنة من أجل حصد اللقب والتأهل إلى الأولمبياد



وتقام البطولة في مصر خلال الفترة من 8 وحتى 22 من الشهر الجاري.



وشدد عاشور في تصريحات إذاعية لبرنامج "من الآخر" مع محمد شبانة أن إقامة البطولة في مصر يزيد من طموحهم وإصرارهم وعزيمتهم لتحقيق اللقب وإسعاد الجماهير ومنحهم دافع معنوي كبير.



وأوضح لاعب نادي الزمالك، أن المنتخب لا يخشي أي من المنتخبات التي وقع معها في نفس المجموعة مالي وغانا والكاميرون مؤكدًا أن المنتخب المصري له اسم وتاريخ.



وأشار أن جميع لاعيبي المنتخب يجتهدون ويستعدون بشكل جيد للبطولة، ويتمنى أن يوفقوا ويحصدوا اللقب وذلك الهدف الرئيسي الذين يسعوا لتحقيقه والصعود لأولمبياد.



وصرح أن الفوز باللقب سيكون دفعة لكل لاعب في المنتخب سواء على مستوى الإحتراف الخارجي أوالمحلي، موضحًا أنه ينتمي لنادٍ عريق يحلم الجميع الانتقال إليه.



ووجه عاشور الدعوة للجمهور المصري بالتواجد في مدرجات ستاد القاهرة لحضور مباريات البطولة الذي يمنحهم دفعة قوية للفوز.

يحيي يكشف حقيقة التدريب في الدوري المغربي

تحدث طارق يحيي نجم الزمالك السابق عن حقيقة تلقيه عرضًا من أحد الأندية المغربية لتولي تدريبها في الفترة المقبلة.



وأوضح يحيي في تصريحات خاصة أنه تلقى بالفعل عرضًا من نادي سريع وادي زوم المغربي، مشيرًا إلى أن المفاوضات جاءت بشكل رسمي وقوي في الساعات الماضية.



وأشار إلى أنه سيجتمع مع إدارة نادي الزمالك اليوم برئاسة المستشار مرتضى منصور لحسم الأمر بشكل رسمي وعرض الملف عليه خاصة أنه يعمل في نادي الزمالك.



وأضاف "بالنسبة لي رحبت بالعرض لكن القرار في النهاية سيكون لإدارة نادي الزمالك".



يذكر أن يحيي تولى تدريب الزمالك لمباراة واحدة مطلع الموسم الجاري أمام ديكاداها الصومالي قبل التعاقد مع الصربي ميتشو المدير الفني الحالي للفريق.

الزمالك يرفض رحيل طارق حامد

رفض مسئولو نادي الزمالك فكرة رحيل طارق حامد لاعب وسط الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بشهر يناير المقبل بعد تلقيه العديد من العروض الخليجية.



وتلقى طارق حامد أكثر من عرض مغري طوال الفترة الماضية من أندية خليجية إلا أن الزمالك رفض خروجه كونه واحد من العناصر الأساسية داخل الفريق.



وعاد الزمالك ليرفض من جديد فكرة رحيل طارق حامد بالفترة الحالية بالرغم من قوة العرض المقدم من الخليج مما دفع اللاعب للتفكير في الرحيل للاستفادة المادية.