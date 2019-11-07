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نجم يوفنتوس يدخل التاريخ بعد الفوز على لوكوموتيف موسكو الروسي
الخميس 7 نوفمبر 2019
حقق نادي يوفنتوس الإيطالي فوزاً متأخراً على مضيفه لوكوموتيف موسكو، في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا وذلك بملعب RZD أرينا بالعاصمة موسكو.
وخطف دوجلاس كوستا هدف الفوز في اللحظات الأخيرة، ليؤمن صدارة البيانكونيري للمجموعة.
وجاء هدف اليوفي الأول في الدقيقة الثالثة عبر الويلزي آرون رامسي، من متابعة تسديدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التي فشل حارس لوكوموتيف ماريناتو في التعامل معها ليتابعها رامسي داخل المرمى الخالي.
ويحمل هذا الهدف الرقم 300 في تاريخ يوفنتوس بدوري الأبطال، كما يعد يوفنتوس النادي الخامس في تاريخ البطولة الذي يصل لهذ الرقم بعد عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة وكبير ألمانيا بايرن ميونخ ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.
ويحتل اليوفي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط بعد مرور 4 جولاات من البطولة.
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