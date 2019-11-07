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كريم بنزيما يحقق رقم قياسي مع ريال مدريد خلال مواجهة جالطة سراي

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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الأربعاء 6 نوفمبر 2019

صنع الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسباني، التاريخ، بعد هدفه الذي أحرزه اليوم ضد جالطة سراي التركي، في دوري الأبطال.

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ويواجه ريال مدريد نظيرة جالطة سراي، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات من بملعب سانتياجو برنابيو.

وكان الفرنسي كريم بنزيما قد سجل الهدف الرابع لريال مدريد في الدقيقة 44 من الشوط الأول.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن كريم بنزيما أصبح ثاني لاعب يسجل في 15 موسم على التوالي بدوري أبطال أوروبا بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ، قائد فريق .

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