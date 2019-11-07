شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بنزيما يحقق رقم قياسي مع ريال مدريد خلال مواجهة جالطة سراي والان مع التفاصيل

الأربعاء 6 نوفمبر 2019 صنع الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسباني، التاريخ، بعد هدفه الذي أحرزه اليوم ضد جالطة سراي التركي، في دوري الأبطال.

Advertisements ويواجه ريال مدريد نظيرة جالطة سراي، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بملعب سانتياجو برنابيو. وكان الفرنسي كريم بنزيما قد سجل الهدف الرابع لريال مدريد في الدقيقة 44 من الشوط الأول. وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن كريم بنزيما أصبح ثاني لاعب يسجل في 15 موسم على التوالي بدوري أبطال أوروبا بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة.

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