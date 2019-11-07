شكرا لقرائتكم خبر عن رودريجو يصنع التاريخ مع ريال مدريد والان مع التفاصيل

الأربعاء 6 نوفمبر 2019 صنع البرازيلي رودريجو جوس لاعب ريال مدريد الإسباني، التاريخ، بعد الثنائية التي أحرزها اليوم ضد جالطة سراي التركي، في دوري الأبطال.

Advertisements ويواجه ريال مدريد نظيرة جالطة سراي، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بملعب سانتياجو برنابيو. وكان البرازيلي رودريجو جوس قد سجل ثنائية لريال مدريد في الدقيقتين 5 و7 من بداية اللقاء. وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن رودريجو جوس سجل أسرع ثنائية في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعد 6 دقائق و14 ثانية.

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