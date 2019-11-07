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شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيلو يتعرض لأصابة خلال مباراة ريال مدريد وجالطة سراي والان مع التفاصيل
الأربعاء 6 نوفمبر 2019
تعرض البرازيلي مارسيلو، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، لإصابة عضلية خلال لقاء فريقه الجاري مع جالطة سراي التركي، في دوري أبطال أوروبا.
ويواجه ريال مدريد نظيره جالطة سراي في الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال أوروبا، في المبارلة التي تقام على ملعب سانتياجو برنابيو.
وتعرض مارسيلو للإصابة، واضطر الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الفريق لاستبداله بفيرلاند ميندي في الدقيقة 42.
وكان البرازيلي رودريجو جوس سجل ثنائية لريال مدريد في الدقيقتين 5 و7 من بداية اللقاء، قبل أن يضيف سيرجيو راموس الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 14، ثم اختتم الفرنسي كريم بنزيما أهداف الشوط الأول في الدقيقة 44.
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