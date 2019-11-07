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شكرا لقرائتكم خبر عن رودريجو أصغر لاعب برازيلي يسجل في تاريخ دوري الابطال والان مع التفاصيل
الأربعاء 6 نوفمبر 2019
نجح رودريجو جوس لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، في تسجيل هدفين، خلال المباراة التي تقام الأن بين ريال مدريد وجالطة سراي في دوري أبطال أوروبا.
وتقدم ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل لا شئ خلال أحداث الشوط الأول، حيث نجح رودريجو من تسجيل هدفين في الدقيقة الرابعة والسابعة، ثم تقدم راموس في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، ثم كريم بنزيما في الدقيقة 44.
وبعد تسجيلة هدفين الليلة لأول مرة في دوري أبطال أوروبا، بات رودريجو هو أصغر لاعب برازيلي ينجح في التسجيل في البطولة الأوروبية الأغلى بعمر 18 عامًا و 11 شهرًا. ويتألق البرازيلي مع ريال مدريد في المباريات الأخيرة، وسجل هدفين في الدوري الإسباني، وبدأ يحصل على مكان أساسي على حساب فينيسيوس جونيور.
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