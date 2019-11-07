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شكرا لقرائتكم خبر عن ردوريجو يبدع الليلة مع ريال مدريد بهدفين في ثلاث دقائق (فيديو) والان مع التفاصيل
الأربعاء 6 نوفمبر 2019
خطف البرازيلي الشاب رودريجو جويس، قلوب جماهير سانتياجو برنابيو، بعد تسجيله لهدفين في أول 6 دقائق في مباراة الفريق أمام جلطة سراي في دوري الأبطال.
وبعد تسجيله للهدفين، بدأت الجماهير الحاضرة في البرنابيو، بالهتاف باسم اللاعب البرازيلي الشاب، الذي سجل هدفين للفريق واحد بالقدم اليسرى بعد مرواغة رائعة والثاني من ضربة رأسية بتمريرات حاسمة من مارسيلو.
ويتألق البرازيلي مع ريال مدريد في المباريات الأخيرة، وسجل هدفين في الدوري الإسباني، وبدأ يحصل على مكان أساسي على حساب فينيسيوس جونيور.
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