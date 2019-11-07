الامارات | أسطورة غودولفين «ثندر سنو» يعتزل سباقات الخيل العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة غودولفين «ثندر سنو» يعتزل سباقات الخيل العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الموقع الرسمي لـ«غودولفين» اعتزال الجواد الأسطوري «ثندر سنو» الوحيد المتوج مرتين على التوالي بلقب «كأس دبي العالمي» لسباقات الخيل، من خوض السباقات العالمية والتحول إلى الإنتاج، بعد أن سطر تاريخاً من الإنجازات في مختلف فئات السباقات، سواء على الأراضي العشبية أو الترابية.

وبرعت موهبة «ثندر سنو»، تحت إشراف المدرب الوطني سعيد بن سرور، بالفوز بسباقات «غروب 1» الأعلى تصنيفاً بعمر السنتين، ثم بعمر خمس سنوات، قبل أن يعتزل. وسطع نجم «ثندر سنو»، حينما فاز في ظهوره الأول عام 2016.وهو بعمر السنتين حقق العديد من الانتصارات، ثم عاد سنة 2017 للمنافسات وهو بعمر ثلاث سنوات، بالفوز في سباق «2000 غينيز الإماراتي».

وبعد سلسلة من الانتصارات المتلاحقة، جاء تتويجه بأغلى السباقات في العالم، في مارس من عام 2018، من خلال «كأس دبي العالمي».

وفي العام ذاته، عاود جواد غودولفين لإحراز مراكز متقدمة في سباقات خاصة بالفئة الأولى عبر سباقي «جوكي كلوب غولد كب»، و«بريدرز كب كلاسيك».

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وفي عام 2019، صنع «ثندر سنو» التاريخ بأن أصبح أول حصان على الإطلاق يفوز بكأس دبي العالمي مرتين، حيث تفوق بعد صراع مثير مع «غرونكوسكي» بعد أن انفصلا تماماً بالصدارة عن بقية الخيول.

وقال مدربه، سعيد بن سرور، في تصريحات صحافية: إن «(ثندر سنو) صنع التاريخ بفوزه بكأس دبي العالمي مرتين، وحقق لنا نتائج مبهرة في فرنسا. وخاض سباقات رائعة على الرمل والعشب في أفضل السباقات العالمية، وكان نجماً كبيراً بالنسبة لنا». وأضاف: «كان أحد أفضل الخيول التي خاضت السباقات لصالح غودولفين، وكان شرفاً كبيراً أن أتولى تدريبه».

45 جواداً في ثاني سباقات «ميدان»

يستضيف مضمار ميدان، مساء اليوم، ثاني السباقات في موسمه الجديد، بإقامة ستة أشواط مخصصة للخيول المهجنة الأصيلة، أربعة منها ضمن فئة التكافؤ، واثنان مخصصان للخيول المبتدئة، على أن ترعاها صحيفة «غولف نيوز»، بإجمالي جوائز تبلغ مليوناً و105 آلاف درهم، يتنافس في لقبها 45 من نخبة الخيول المحلية والدولية.