الامارات | منتخب الشباب يكتسح نيبال برباعية في تصفيات آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يكتسح نيبال برباعية في تصفيات آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استهل منتخب الشباب لكرة القدم مبارياته في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 19 سنة، بالفوز على نظيره منتخب نيبال بأربعة أهداف نظيفة، أمس في طهران، ضمن افتتاح مباريات المجموعة الرابعة التي تستضيفها إيران، وحصد المنتخب أول ثلاث نقاط في التصفيات التي تستمر حتى العاشر من الشهر الجاري، إذ تضم مجموعة المنتخب إلى جانب نيبال كلاً من: إيران وقيرغيزستان.

سجل أهداف المنتخب كلٌّ من: محمد المازمي (27)، عيسى الحراصي (37)، خليفة يوسف (71)، وعبدالله المنهالي (81).

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خاض الأبيض المباراة بتشكيلة ضمت راكان المنهالي في حراسة المرمى، محمد المازمي، نواف الحارثي، زايد الزعابي، وراشد مال الله، في خط الدفاع، وأحمد الحمادي،وسيف عبيد الزعابي، محمد عيسى، وحارب سهيل، في خط الوسط ، وخليفة عتيق، وعيسى الحراصي، في خط الهجوم .

وأجرى مدرب المنتخب، فيردو ميلين، ثلاثة تبديلات بالشوط الثاني، حيث أشرك كلاً من: عبدالله المنهالي بدلاً من محمد عيسى، وعبدالله أبوبكر بدلاً من خليفة عتيق، وسلطان عادل بديلاً عن عيسى الحراصي.

ويستعد منتخبنا لخوض مباراته الثانية بالتصفيات، غداً الجمعة، أمام قيرغيزستان الساعة الثالثة والربع ظهرا بتوقيت الإمارات.