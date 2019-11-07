الامارات | مجلس دبي يطالب أنديته بحسم تعيين المدرب المواطن «المساعد»

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس دبي يطالب أنديته بحسم تعيين المدرب المواطن «المساعد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرض مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، خلال اجتماعه الدوري السابع، برئاسة مطر الطاير، نائب رئيس مجلس الإدارة، تقرير أندية وشركات كرة القدم في دبي.

وأكد مجلس الإدارة على تنفيذ قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بوجود مدرب مساعد إماراتي في الفريق الأول لجميع شركات كرة القدم، وحسم هذا الموضوع خلال شهر نوفمبر الجاري.

في جانب آخر، تضمن تقرير الأندية وشركات الكرة أرقاماً مفصلة عن نتائج الفرق في مختلف الرياضات، وعمل الأندية والشركات في مجال تكوين اللاعبين، ونسبة اللاعبين الذين يتم ترحيلهم من أكاديميات النادي للفريق الأول للنادي، وكذلك للمنتخبات الوطنية، إلى جانب عرض ما تم تنفيذه، والتأكيد على تسكين الكوادر الوطنية في الهيكل التنظيمي الإداري والفني للأندية وشركات كرة القدم.

حضر الاجتماع، أمين عام المجلس، سعيد حـارب، وأعضاء مجلس الإدارة: علي بوجسيم، د. عبدالله الكرم، أحمد الشعفار، محمد الكمالي، موزة المري، مريـم الحمادي، لمياء خان، مساعد الأمين العام ناصر آل رحمة، ومدير إدارة الدعم المؤسسي في المجلس، صالح المرزوقي.

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ووفقاً لبيان رسمي فقد استعرض المجلس تقرير لجنة التدقيق والحوكمة، الذي تضمن تحليلاً بالأرقام لما يتم إنجازه في مجال التخطيط والتنفيذ، لجميع جوانب العمل ومؤشرات الأداء الخاصة بذلك.

واستعرض، أيضاً، تقرير لجنة المرأة والرياضة الذي تضمن معلومات عما تم إنجازه، وفق خطة عمل الإدارة من فعاليات رياضية مختلفة، كان أهمها النسخة السابعة من دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات. كما تابع سير الاستعدادات لتنظيم النسخة 14 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، والنسخة 11 من حفل جوائز «دبي جلوب سوكر»، المقرر يومي 28 و29 ديسمبر المقبل. واستعرض، كذلك، تقرير الفعاليات الرياضية المختلفة المحلية والدولية المجتمعية والتنافسية التي تم تنفيذها في الفترة الماضية، في مقدمتها «مؤتمر دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي»، والنسخة الثانية من بطولة أقوى رجل في العالم «وورلد التميت سترونغ مان»، وغيرهما الكثير من الفعاليات الرياضيات المختلفة المعتمدة ضمن قائمة الفعاليات السنوية بدبي، التي يزيد عددها على 400 فعالية سنوية.

وأشاد، أيضاً، المجلس بالفعاليات الرياضية الدولية والمحلية المختلفة التي تشهدها مدن الدولة خلال الأيام الحالية، والتي تؤكد دعم القيادة الرشيدة للحركة الرياضية، وتوفيرها كل سبل النجاح لتعزيز مكانة الدولة في استضافة دول العالم بمختلف ثقافاتها وجنسياتها للتلاقي والتنافس الرياضي الشريف، وتعزيز أواصر المحبة بين الجميع والارتقاء بمستوى رياضيينا والحركة الرياضية العالمية، حيث تستضيف دبي بدعم من مجلس دبي الرياضي وتنظيم نادي دبي لأصحاب الهمم، النسخة التاسعة من بطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم بمشاركة 1500 رياضي ورياضية من 122 دولة، كما ينظم المجلس في الوقت ذاته على شاطئ «كايت بيتش» بدبي النسخة التاسعة من كأس القارات للكرة الشاطئية، إلى جانب تنظيم سباق تحدي دبي للجري في شارع الشيخ زايد غداً، ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة 30x30، وبمشاركة آلاف الرياضيين من مختلف الجنسيات والأعمار.

• مجلس دبي استعرض في اجتماعه تقرير أندية وشركات كرة القدم، كما تابع الاستعدادات لتنظيم العديد من البطولات الكبرى.