الامارات | بني ياس يواجه العين بخبرة شايفر

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يواجه العين بخبرة شايفر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل فريق بني ياس على ملعبه في «الشامخة»، عند السادسة من مساء اليوم، العين، في افتتاحية الجولة السابعة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، في لقاء يسعى من خلاله «السماوي» لتحقيق الفوز، لتعويض نتائجه السلبية في الجولات الماضية، مستعيناً في ذلك بخبرة ودهاء وسجل مدربه الألماني وينفريد شايفر أمام «الزعيم» على المستوى الآسيوي.

وستكون المواجهة عاطفية تماماً بالنسبة للمدرب الألماني شايفر، الذي سيواجه فريقه السابق الذي تولى تدريبه في عام 2008، لكن سبق وأن التقى معه حينما كان مسؤولاً عن فريق الاستقلال الإيراني، إذ إن الألماني لديه سجل جيد أمام «الزعيم» في دوري أبطال آسيا، فمن بين أربع مباريات جمعت الفريقين في الموسمين الماضيين، فإن التعادل حسم ثلاثة لقاءات، بينما فاز شايفر في مباراة.

وحذّر وينفريد شايفر لاعبيه من خطورة العين، وقال في مؤتمر صحافي: «إنهم فريق كبير، ونعلم بأن المباراة ستكون صعبة، وعلينا أن نضاعف جهودنا جميعاً، وأن يدعم بعضنا بعضاً، لقد اكتسبنا الثقة الكبيرة بأنفسنا من اللقاءات السابقة، ويجب أن نخوض المباراة بشجاعة وانضباط تام، ولكن مع ذلك سنحتاج للحظ».

ولا بديل أمام «السماوي» سوى تحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل وضع حد لنزيف النقاط، إذ لم يتذوق الفريق طعم الفوز منذ الجولة الثالثة، وخسر أمام شباب الأهلي صفر-2، وتعادل مع خورفكان 1-1، وسقط أمام اتحاد كلباء 1-2، وأصبح يحتل المركز الـ10 برصيد ست نقاط، مخالفاً التوقعات بأن يكون «الحصان الأسود» في الموسم الحالي بعد بدايته الرائعة في المسابقة.

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في المقابل، يدخل فريق العين المواجهة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 13 نقطة، ويبحث عن النقطة 16.

الغيابات

بني ياس: فواز عوانة وسهيل النوبي.

العين: محمد شاكر وعبدالرحمن مزيان.