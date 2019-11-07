شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض رحيل محمود علاء في يناير ويعده بتعديل عقده بعد تقرير «ميتشو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، رحيل محمود علاء، مدافع الفريق الكروى الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، بعد تمسك الصربى «ميتشو»، المدير الفنى، باستمراره مع الفريق، فى ظل حاجة الفريق الماسّة لجهوده، بجانب محمود الونش ومحمد عبدالغنى ومحمد عبدالسلام.

وقال «مرتضى»: «لا توجد نية للاستغناء عن أى لاعب بالفريق، خصوصًا القوام الرئيسى، وعلى رأسهم محمود علاء»، نافيًا ما ردده البعض حول تلقى النادى أى عروض رسمية أو شفوية للاعب من دوريات خليجية، وتحدى رئيس القلعة البيضاء مُردِّدى الشائعات فى إثبات تلقى اللاعب أو النادى أى عرض رسمى.

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وكشف رئيس القلعة البيضاء عن عقده جلسة مع «علاء»، عقب عودته من المنتخب، للاتفاق على تعديل عقده تقديرًا لدوره ومجهوده مع الفريق.

يأتى هذا، فيما انضم الخماسى طارق حامد ومحمد عواد وأحمد سيد زيزو وعبدالله جمعة ومحمود علاء، لاعبو الفريق، إلى معسكر المنتخب الأول استعدادًا لمباراتى كينيا وجزر القمر فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم المقبلة بالكاميرون.

فى شأن آخر، شارك إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة، فى المباراة الودية التى جمعت بين نجوم القارة الإفريقية والعالمية، أمس، فى دولة المغرب، فى الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، التى يحتفل بها المنتخب المغربى كل عام بمدينة العيون.

وتشهد المباراة حضور عدد كبير من نجوم الكرة العالمية، على رأسهم البرازيلى «رونالدينيو» وصامويل إيتو وروجيه ميلا، نجما الكرة الكاميرونية، والزامبى كالوشا بواليا، بجانب خالد الغندور ونادر السيد.