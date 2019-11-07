شكرا لقرائتكم خبر عن تصاعد الخلافات بين المنتخب وبيراميدز بسبب «الدوليين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصاعدت الأزمة بين الجهاز الفنى للمنتخب الوطني، بقيادة حسام البدرى، ومسؤولى نادى بيراميدز بعد قرار الأول استبعاد سباعى بيراميدز: عبدالله السعيد ومحمد فاروق وإسلام عيسى ورجب بكار وأحمد أيمن منصور وعمر جابر ومحمد حمدى، من الانضمام لمعسكر الفراعنة المقام حاليا ببرج العرب استعدادا لمواجهتى كينيا وجزر القمر يومى 14 و18 نوفمبر الجارى في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية عقب رفض النادى انضمام اللاعبين للمعسكر أمس الأول، وتمسكهم بالتواجد مع المنتخب يوم 11 من الشهر الجارى بداعى أنها الفترة القانونية لاستدعاء الدوليين للتجمع، ما أثار حفيظة الجهاز الفنى للفراعنة، وبعد تشاور البدرى مع معاونيه أحمد أيوب وطارق مصطفى ومحمد بركات استقر الرأى على استبعاد لاعبى بيراميدز من المعسكر الحالى وتعويضهم باستدعاء أيمن أشرف مدافع الأهلى، وكريم طارق جناح أيسر طلائع الجيش، بعد الحصول على تصريح التجنيد الخاص بهما للانضمام لمعسكر المنتخب.

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وأضاف مصدر أن الأسباب الحقيقية وراء ما حدث هو محاولة ممدوح عيد، المدير التنفيذى لبيراميدز، إحراج البدرى أمام مسوؤلى الجبلاية ومحاولة عرقلة مسيرته مع الفراعنة بعد رحيل البدرى من بيراميدز، ورغم تراجع بيراميدز وإعلانه في بيان رسمى انضمام لاعبيه أمس لكن مدرب المنتخب تمسك باستبعاد اللاعبين من المعسكر الحالى كعقاب تربوى ولقطع الطريق أمام باقى الأندية لتكرار نفس السيناريو في المستقبل، كما أن الجهاز الفنى للمنتخب أبدى غضبه الشديد من موقف بيراميدز،

خاصة أن التوقف المبكر للمسابقات المحلية كان بهدف منح الفرصة للمنتخبين الأول والأوليمبى للتحضير للمباريات الرسمية وعلاج الأخطاء قبل ضربة البداية في تصفيات أمم إفريقيا والبطولة الإفريقية التي يشارك فيها «الأوليمبى». وتواصلت «المصرى اليوم» مع الجهاز الفنى للمنتخب للتعليق على القرار، لكن المسؤولين عن القيادة الفنية للفراعنة رفضوا الحديث عن الموضوع بداعى أن الجميع في حالة تركيز حاليا للمباراة الودية المقررة اليوم مع ليبيريا، بينما أصدر نادى بيراميدز بيانا لتوضيح موقفه من أزمة اللاعبين الدوليين، وذكر البيان أن مجلس إدارة نادى بيراميدز يدافع عن حقوقه بعدما فوجئ بالخطاب المرسل من الاتحاد المصرى لكرة القدم بشأن استدعاء لاعبى المنتخب الأول إلى معسكر المنتخب في الفترة من 5 حتى 18 نوفمبر الجارى، ولاسيما وأنّه تزامن مع تعديل جدول مباريات الدورى بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والتنافس بين الأندية المصرية.

من ناحية أخرى، يخوض المنتخب الوطنى تجربة ودية مع ليبيريا في السادسة مساء اليوم الخميس على ملعب برج العرب، استعدادا لمواجهتى كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية. وينتظر أن يدفع البدرى بتشكيل جديد للفراعنة بسبب النقص العددى في الصفوف بعد استبعاد سباعى بيراميدز وعدم انضمام المحترفين لظروف ارتباطهم بمباريات رسمية مع فرقهم على أن يلتحقوا بالمعسكر يوم 11 من الشهر الجارى، ويحاول البدرى استغلال المباراة لتجربة اللاعبين الذين لم يشاركوا في ودية بتسوانا الأخيرة لتقييم أدائهم ومنحهم الفرصة وذلك في إطار سعيه لتكوين منتخب قوى خليط بين عناصر الخبرة من الوجوه القديمة والمجموعة الجديدة التي حصلت على الفرصة بعد تولى البدرى المسؤولية. وشهدت تدريبات المنتخب تنوعا في الأساليب التي طبقها البدرى بهدف علاج الأخطاء الفنية التي ظهرت في الودية الأخيرة التي خاضها المنتخب بجانب التركيز على تجربة الخطة التي ينوى تطبيقها أمام كينيا في ضربة البداية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية. وتأكد غياب محمد الشناوى، حارس الأهلى، بعد تعرضه لإصابة قوية في العضلة الخلفية خلال مران المنتخب أمس الأول وغادر الشناوى تقسيمة المنتخب واكتفى بخوض تدريبات تأهيلية بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية، وينتظر أن يخوض المنتخب المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد في حراسة المرمى، ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وأحمد فتحى وطارق حامد وعمرو السولية وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة وحمدى فتحى وأحمد جمعة. من ناحية أخرى، يبحث منتخب ليبيريا عن الخروج بأكبر استفادة من مواجهة الفراعنة.