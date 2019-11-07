شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح مصري يقلب الموازين في الكشف عن المنشطات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال كلمته بالمؤتمر الدولى الخامس لمكافحة المنشطات ببولندا المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات بإيقاف العمل بنظام الـ PCR للكشف عن المنشطات وتطويرة والتطبيق لأول مرة في تاريخ الـ«وادا» كشف المنشطات بالنظام الجينى وهو الأمر الذي يعد ثورة في التعامل مع المنشطات في ظل الأزمات التي حدثت في السابق نتيجة العمل بالنظام الحالى، ولاقى الاقتراح المصرى ترحيبا كبيرا من كافة الدولة المشاركة في المؤتمر واعتبروه انطلاقه لقلب الموازين في الكشف عن المنشطات.

واقترح صبحى عمل ورش وندوات خاصة بالحاصلين على الدورات من الوادا، بين كافة الاتحادات الدولية الأعضاء في المنظمة، بهدف نقل الخبرات وزيادة الوعى بخطورة المنشطات على الرياضيين، وطرق معالجتها. واستعرض التجربة المصرية في مشروع مصر القومى بتدشين شعار «نحو رياضة نظيفة» برعاية الحكومة المصرية، والتى تعتمد على تعيين مستشار من ذوى الخبرة في الطب الرياضى والمكملات الغذائية لرعاية أبطال المستقبل من الناشئين لتجنب أزمات المنشطات، نحو رياضة نظيفة، بالتعاون مع كود الوادا والنادو المصرى.

وأكد «صبحى» أن وزارة الشباب والرياضة في مصر تدعم بالكامل تطوير المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لبناء الوعى، والقضاء على المنشطات في المجال الرياضى، لضمان نزاهة الوسط الرياضى، بما يتوافق مع الكود العالمى لمكافحة المنشطات. وواصل وزير الرياضة أن الحكومة المصرية تهتم أيضاً باتخاذ كافة الإجراءات التطويرية والعلمية لاعتماد المعمل المصرى للمنشطات كى يكون مساعداً لما تبذله المنظمة الدولية الوادا من جهود عظيمة في مجال الرياضة النظيفة. ولفت وزير الرياضة إلى توجيه أسس العقاب والإيقاف للرياضيين المتعاطين للمنشطات والتحقيق مع المسؤولين عن هذا التعاطى إن وجد، بالتحقيق القوى والفعال ضد المخطئ والمخطئين دون إيقاف أو ضرر أي رياضى نظيف وعدم منعهم عن المشاركة في البطولات العالمية أو الدولية بعد بذل جهد 4 سنوات من التعب والجهد حتى لا نحبطهم ونقضى عليهم بدلاً من تشجيعهم وتحفيزهم نحو رياضة نظيفة.. وعلى جانب آخر ناقش وزير الرياضة أزمة اتحاد رفع الأثقال، وبحث إمكانية رفع الإيقاف عن أبطال مصر الذين طالهم الإيقاف من قبل المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات وادا، وذلك بعدما بذل مجهودا كبيرا في هذا الشأن بالطرق القانونية المتبعة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، مؤكدا على التزام أبطال مصر في لعبة رفع الأثقال ببذل مزيد من الجهد في التدريبات وتنفيذ برنامج الاستعداد الخاصة بهم لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، تحسبا لكافة الاحتمالات الواردة. وفى السياق نفسه، أعلنت المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات عن اختيار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عضوا لمجلس إدارة المنظمة، وذلك من يناير المقبل لعام ٢٠٢٠.