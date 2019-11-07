شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير ليفربول تُشيد بأداء محمد صلاح أمام جينك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف الإنجليزية، الضوء على فوز ليفربول أمام جينك البلجيكى بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأول على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة «ديلى ميل»، إن تشامبرلين أهدى ليفربول فوزًا مستحقًا على حساب جينك في مباراة كان الاستحواذ الكامل لصالح الريدز، مشيرة إلى أن صلاح ظهر بشكل مميز على الرغم من عدم تسجيله للأهداف إلا أنه صنع هدف الفوز.

في نفس السياق، علقت جماهير ليفربول، على مستوى «مو» في مواجهة جينك البلجيكى وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، حيث قال أحد مشجعى الريدز: «ظهر بهذه الحالة الموسم الماضى لسبب ما، ولكن في النهاية تألق وعاد لمستواه الحقيقى» وكتب آخر: «لماذا قام كلوب بإراحة مانى وفيرمينو ودفع بصلاح المُصاب»؟.

فيما قال أحد المشجعين: «هدف رائع جداً من تشامبرلين وعمل مذهل من صلاح، وكتب آخر: «صلاح يؤدى بشكل رائع بعد نقله في المنتصف» وتابع: «صلاح يقوم بادخار الأهداف لمباراة مانشستر سيتى بنهاية الأسبوع».

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في سياق آخر، خسر محمد صلاح، جائزة أفضل هدف عن شهر أكتوبر لصالح أليكس أوكسليد تشامبرلين، حيث كان الفرعون من بين المنافسين على الجائزة، والتى كان حصل عليها عن شهر سبتمبر بعد هدفه في شباك نيوكاسل والتى انتهت لصالح «الريدز» بنتيجة (3-1).

وذكر الموقع الرسمى لنادى ليفربول، حصول تشامبرلين على هذه الجائزة بعد هدفه الثانى الذي سجله في شباك جينك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.

ونافس تشامبرلين على هذه الجائزة بهدفين بعد التسجيل أمام بطل بلجيكا وآرسنال في مسابقة الكأس، بينما دخل صلاح المنافسة على هذه الجائزة بهدفه في شباك جينك أيضًا حيث سجل «مو» الهدف الرابع في مباراة انتهت لصالح بطل أوروبا (4-1).

وكان الثنائى ديفوك أوريجى، من بين المرشحين بعد هدفه الخامس في مباراة آرسنال كما دخل الظهير الأيسر للفريق الدولى الأسكتلندى أندى روبيرتسون عن هدفه في شباك ريد بول سالزبورج النمساوى.

وسجل صلاح 8 أهداف مع ليفربول هذا الموسم، وكان قد عاد مؤخرًا من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية حيث شارك في مواجهة أستون فيلا بالدورى الإنجليزى وأمام جينك بدورى أبطال أوروبا.

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز برصيد 31 نقطة بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتى صاحب الوصافة، حيث يستعد لمواجهة السيتيزن يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من فعاليات البريميرليج.